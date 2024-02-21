Имеет большой потенциал: может ли жена Навального стать новым лидером российской оппозиции

Жена Алексея Навального Юлия призвала ЕС не признавать выборы Путина, которые должны пройти уже в марте. У нее есть серьезный политический потенциал.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Путину будет сложно опровергнуть перед внутренней аудиторией ее мотивацию.

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Россияне скептически относятся к политикам. Мол, между их словами и действиями есть большая пропасть. Впрочем, Юлия Навальная – не политик. По мнению Галлямова, Путину трудно будет к ней "пришить" какие-то пропагандистские тезисы, которые он использует по отношению к так называемым оппозиционным деятелям.

"Конечно, он это будет делать, но будет заходить это значительно хуже, потому что у нее понятная мотивация", – объяснил он.

Мотивация Навальной – условно месть за своего мужа, который на днях умер в российской колонии. Впрочем, пока призывать к силовой смене власти в России она не сможет.

"Сейчас ситуация развивается в направлении революции, но она далека до своего окончания. Победить Путина на выборах невозможно, потому что он контролирует все. Поэтому важно, чтобы после он просто остался с формальной победой и чтобы все понимали, что он просто украл эти выборы", – добавил Галлямов.

Отметим, ранее Юлия Навальная сделала заявление, что будет продолжать дело мужа. Она утверждает, что Путин убил Навального и она знает "из-за чего конкретно это произошло".

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