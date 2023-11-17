Самоликвидация по-русски: что может стоять за смертью генерала Свиридова

С начала полномасштабного вторжения в России увеличилось количество загадочных смертей среди представителей высшего руководства и приближенных к Кремлю лиц. Время от времени россияне производят такие самозачистки.

Такое мнение 24 Каналу выразил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан. Он предположил, что могло повлечь внезапную смерть бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО.

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Уничтожаются неугодные

Тело 68-летнего генерала-лейтенанта авиации Владимира Свиридова 15 ноября обнаружили в собственном доме в поселке Аджиевском Ставропольского края. Рядом с ним обнаружили и тело его 72-летней жены Татьяны.

Это ведь Россия. Здесь или съели, или выпили что-нибудь не то. К тому же в паре, поэтому так и получилось,

– сказал Свитан.

По данным российских СМИ, военный и его супруга скончались еще неделю назад.

По мнению полковника ВСУ в запасе, не следует исключать вариант того, что в России уничтожаются неугодные или те, кто не справился с определенными задачами. Однако вряд ли этим занимается Владимир Путин. Это направление внутренней политики страны-агрессора возглавляет секретарь совета безопасности Николай Патрушев. Вероятно, Патрушев имеет отношение к таинственным смертям.

Путин, конечно, также и фсбшник, и кгбшник. Но, возможно, таким образом его соратники проявляют свою ловкость. К смерти генерала Свиридова может быть причастно окружение российского президента. Они могут согласовывать либо просто отчитываться потом, либо даже не сообщают. Путин может даже и не знает, что отменяли кого-то из генералов,

– отметил Свитан.

На телах признаков насильственной смерти не было обнаружено. В доме супругов также проверили уровень концентрации вредных веществ. Однако все показатели в норме. А значит, точной причины смерти пока установить не удалось.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6 армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 годы.

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