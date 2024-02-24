Путин будет убивать дальше: кто следующий в расстрельном списке
Недавно стало известно о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Конечно, кремлевский диктатор не собирается останавливаться и дальше продолжит убивать тех, кто ему мешает.
Это 24 Каналу отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она назвала имена российских деятелей, которые могут стать следующими жертвами Кремля.
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Путин не остановится
Ольга Романова предположила, что следующими в расстрельном списке Кремля могут быть российские оппозиционный журналист Владимир Кара-Мурза и оппозиционный политик Илья Яшин. В любом случае Путин точно не остановится на Навальном.
"Путин будет убивать дальше. Будет убивать Кара-Мурзу, Яшина, нас за границей. Он будет конфисковать имущество. Мы здесь пытаемся его остановить, рассказать миру, что это страшно, что он не остановится", – подчеркнула она.
Обратите внимание! Владимир Кара-Мурза – российский оппозиционный журналист. Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. С апреля 2022 года он находился в российском СИЗО по обвинению в так называемых "фейках" о российской армии, госизмене и связях с "нежелательными" организациями.
Политика Илью Яшина Мещанский суд Москвы 9 декабря приговорил к восьми с половиной годам заключения в колонии общего режима. Перед тем суд признал его виновным в распространении так называемых "фейков" о российской армии во время стрима о массовых убийствах жителей украинского города Буча.
Смерть Алексея Навального: главное
- 16 февраля федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что после "прогулки" Алексей Навальный чувствовал себя плохо. Далее он потерял сознание и врачи, якобы, не смогли вернуть его к жизни.
- Матери Навального показали тело сына, но не отдали. Людмила Навальная сообщила, что следователи начали ей угрожать, что могут сделать что-то с телом, если она не согласится на тайные похороны. Она подписала медицинское свидетельство о смерти и видела другие медицинские документы. Следователи уверяют, что знают причину смерти Навального и торопят его мать: "Время работает не на вас, труп разлагается".
- Президент США Джо Байден заявил, что в смерти Алексея Навального виноват Владимир Путин. По словам американского лидера, Навальный продолжал говорить правду, даже находясь в тюрьме. Кроме того, Байден ввел персональные санкции против Путина из-за смерти так называемого оппозиционера.