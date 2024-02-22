Кремль хочет похоронить Навального тайно, его матери угрожают и до сих пор не отдали тело: детали

Матери Навального Людмиле показали тело сына, но не отдали. Об этом сообщила она сама, сказав, что ее шантажируют. Читайте на 24 Канале, что происходит вокруг смерти Навального.

С момента смерти Алексея Навального 16 февраля тело политика до сих пор не отдали матери. А вот Путин наградил тех, кто был причастен к смерти Навального. Он заметает следы и лицемерит – и даже не скрывает этого.

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Людмила Навальная записала видеообращение

В нем мать Навального говорит: следователи ставят ей условия, где похоронить политика, а тело до сих пор не отдали. Им звонят то ли из Кремля, то ли из Следственного комитета и отдают приказы.

Людмила Навальная заявила: записала видео, потому что следователи начали ей угрожать, мол, сделают что-то с телом, если она не согласится на тайные похороны. Она видела тело сына, ведь ее тайно возили в морг, но тело так и не отдали. Хотя по закону должны были сделать это сразу.

Они хотят привезти меня на кладбище, подвести к свежей могиле и сказать: тут лежит ваш сын. Я с этим не согласна, хочу, чтобы все было по закону. Я хочу, чтобы все желающие могли попрощаться с Алексеем. Я не хочу особых условий, я требую немедленно отдать мне тело моего сына,

– говорит женщина.

Она подписала медицинское свидетельство о смерти и видела другие медицинские документы. Следователи уверяют, что знают причину смерти Навального. И торопят убитую горем мать: "Время работает не на вас, труп распадается".

Что говорят единомышленники Навального

Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов заявил, что Людмилу Навальную в Салехарде почти сутки держали со следователями и криминалистами, не допустив адвокатов. Он назвал это средневековьем и издевательством. По его словам, следователи пообещали "привлечь свои медийные ресурсы", если Людмила Навальная не согласится на тайные похороны.

"Такое издевательство невозможно представить", – возмущается он.

Руководитель отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих также написала, что Навального хотят тайно похоронить, а матери угрожают. Она призвала к огласке и констатировала "Все очень плохо".

В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти являются естественными,

– заметила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Скорее всего, власть боится, что публичное прощание с Навальным превратится в демонстрацию и перерастет в столкновения с полицией. Поэтому и хочет буквально "прикопать" тело политика где-то на отшибе. Вскрытие якобы уже провели.

Согласно российским законам, тело должны отдать в течение двух суток после того, как установят причину смерти. Иван Жданов писал, что следователи обещали не отдавать тело две недели – мол, продолжается химическая экспертиза. Все, что известно о смерти Навального,