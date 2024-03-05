Люди имеют особенность, – в российской разведке назвали причину смерти Навального
Днем 16 февраля российские СМИ сообщили о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. Глава разведки страны-агрессора назвал причину гибели политзаключенного.
В российских медиа сообщали, что причиной смерти якобы стал отрыв тромба. Однако врач-реаниматолог Александр Полупанов, который ранее лечил Навального, заявлял, что диагноз тромбоэмболия может быть “притянутым за уши".
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Люди имеют особенность умирать
Глава российской разведки Сергей Нарышкин в интервью для кремлевского пропагандиста Соловьева заявил, что Алексей Навальный якобы умер "своей смертью".
К сожалению, люди имеют особенность – рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Умер Навальный своей смертью, так,
– отметил он.
В то же время российский чиновник опустился до абсурда и сказал, что в странах Запада якобы устраивают "сатанинские танцы вокруг гроба с Навальным".
Действительно ли это так
Недавно Кирилл Буданов заявил, что, по данным нашей разведки, Навальный действительно умер в результате отрыва тромба.
Однако ранее в СМИ выдвигали несколько версий гибели политика. Среди них, в частности, была и о возможном отравлении политика "Новичком".
Такое предположение сделал анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году.
Как отмечало руководство колонии, в которой находился российский оппозиционер, ему якобы стало плохо после прогулки, а потом он потерял сознание. Впрочем, по словам Полупана, в случае синдрома "внезапной сердечной смерти" пациент теряет сознание мгновенно.
Навальный умер в тюрьме: главное
- 16 февраля днем в российской колонии за полярным кругом, где отбывал наказание Навальный, сообщили о его смерти. Оппозиционеру якобы после прогулки стало плохо, а потом он потерял сознание. Прибывшие на помощь врачи,, не смогли его реанимировать.
- У Путина сразу подтвердили смерть оппозиционера. Песков заявил, что главе Кремля об этом доложили.
- В СМИ начали придумывать версии гибели Навального. Пропагандистские медиа писали, что оппозиционер умер из-за отрыва тромба.
- Однако матери политика, которая прибыла в Салехард, чтобы забрать тело сына, сообщили другой диагноз – "внезапная сердечная смерть".
- Врач Навального заявил, что эта версия неправдива. Ведь при таком диагнозе политик должен был бы потерять сознание мгновенно. Он предположил, что Навального могли отравить "Новичком".