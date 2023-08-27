Лукашенко не на шутку испугался: какие угрозы для себя он видит после смерти Пригожина

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко серьезно вляпался, когда пригласил вагнеровцев в Беларусь. Теперь ясно видно, что его слово ничего не значит.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что слова Лукашенко вообще сложно анализировать. Он постоянно противоречит себе.

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Лукашенко не чувствует себя защищенным

Как отметил Латушко, понятно, что диктаторы никогда не прощают предательство. Потому и Путин довольно быстро расправился с Пригожиным. Лукашенко в этом случае попал в ловушку, ведь давал ему гарантии безопасности.

Теперь самопровозглашенный президент вынужден оправдываться. Он убеждает, что не предоставлял гарантию безопасности Пригожину.

Лукашенко дал гарантии безопасности, а фактически подставился. Стратегически он проиграл, и теперь вынужден оправдываться. Он сегодня выглядит как человек, чье слово ничего вообще не значит,

– заметил Латушко.

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Кроме того, после сбития самолета Пригожина Лукашенко собрал заседание, после которого оставил одного человека – руководителя службы безопасности. Очевидно, что белорусский диктатор отдает себе отчет, что с ним может произойти похожая ситуация. Ведь его самолеты тоже обслуживаются в России.

Уничтожение Пригожина: коротко