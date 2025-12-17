Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Blic и РТС.

Что об этом известно?

Как сообщает Blic, Куртич умер прямо на улице в Москве 17 ноября 2025 года. В то же время сербские органы до сих пор не получили от российской стороны результатов судебно-медицинской экспертизы по его смерти.

По данным издания, после этого представители Jugoimport SDPR прибыли в московский офис компании и выяснили то, что оттуда исчезла значительная часть документации и жесткие диски с компьютеров.

Согласно обнародованной информации, российские следователи так и не передали никакой официальной информации о событии ни посольству Сербии, ни московскому офису Jugoimport SDPR, ни сербским спецслужбам.

В то же время в материале отмечается, что президент Александар Вучич на встрече с представителями спецслужб и Jugoimport SDPR призвал воздержаться от обвинений до появления убедительных доказательств.

Как прокомментировал это Вучич?

Александар Вучич во вторник, 16 декабря, в интервью подтвердил, что Сербия до сих пор ожидает от России информации о смерти представителя военной компании Jugoimport SDPR Радомира Куртича в Москве.

По его словам, он имеет больше информации, чем было опубликовано, но ее недостаточно, и что он не хочет спекулировать. Он добавил, что во время своего второго срока Куртич был представителем Jugoimport-SDPR.

Мы ждем ответа от российских властей. Им были направлены официальные приглашения, запросы и требования. Мы знаем, что исчезли определенные жесткие диски, что исчезли и другие вещи, но это не обязательно означает, что это связано с самими событиями,

– сказал он.

Сербский президент надеется, что "в ближайшее время" Россия поделится результатами судебно-медицинской экспертизы, и пообещал "бороться" за то, чтобы правда об этой загадочной смерти "стала известной".

