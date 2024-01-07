Нардеп Шевченко подыграл пропаганде: распространил фейк о "смерти" мужчины после задержания ТЦК

Более недели назад в сети начал распространяться фейк якобы в Белой Церкви мужчина скончался после избиения работниками ТЦК. Нардеп Евгений Шевченко обнародовал эту ложную историю на своем канале, после чего ее начали распространять в российских пабликах.

Полиция оперативно опровергла информацию о "гибель" мужчины якобы после удара работника ТЦК. Соответствующего инцидента никогда не было в Белой Церкви.

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Фейк о "гибели" мужчины

Народный депутат Евгений Шевченко в своем телеграмм-канале обнародовал информацию, якобы в Белой Церкви работники ТЦК "поймали одного парня" и увезли в неизвестном направлении, после чего он якобы "умер в больнице от побоев". Ссылался депутат на местных жителей.

Он убеждал, что за дело уже взялись СБУ, а медиа пытаются "замолчать информацию". По мнению Шевченко, причиной этого было то, что все пытаются "замять".

Сразу после опровержения фейка нардеп удалил старый пост и написал новый, в котором заявил, что информация действительно не была подтверждена. В то же время он заявил, что "не имеет права молчать о подобных событиях", потому что "знает наших правоохранителей".

В то же время фейк уже успели подхватить пропагандистские СМИ врага. Военный Анатолий Штефан обвинил Шевченко в работе на российскую пропаганду и призвал привлечь народного избранника к ответственности.

Надеюсь, Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, приведшим к массовому распространению фейка, который сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко,

– отметил он.

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