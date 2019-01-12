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      Смертельная опасность в подъездах: почему трагедии в лифтах в Украине участились

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      Определить точные статистические данные, сколько именно опасных для людей лифтов работает в Украине – точно невозможно. Например, в Киеве в целом эксплуатируется более 22 тысяч лифтов, около 10 тысяч из них отработали свой эксплуатационный срок, который составляет 25 лет. И хотя их периодически ремонтируют и продлевают срок эксплуатации – потенциально опасным, может быть каждый.

      Сумы. Лифт внезапно начал двигаться, когда дедушка вывозил из него коляску с двухмесячным внуком. Малыша зажало дверью и маленький Богданчик погиб. Страшная трагедия произошла 2 января 2019 года, хотя этот лифт только отремонтировали. Электромонтеру и руководителю лифтовой организации, подозреваемых в причастности к падению лифта, 4 января избрали меру пресечения – домашний арест. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Крайне обидно, что подобные трагедии случаются по всей Украине.

      Читайте также: В жилом доме Киева произошел пожар, есть пострадавший: видео с места происшествия

      Запорожье. 9 лет назад в одном из домов погибла в лифте 20-летняя девушка – она была беременной, поэтому фактически оборвались две жизни. Лифт поехал с открытыми дверями, и женщину зажало между этажами. После трагедии лифт остановили, почти пять лет жители дома ходили пешком, пока коммунальщики смогли запустить второй лифт, предусмотренный проектной документацией в доме. На скамью подсудимых тогда сели мастер и электромеханик лифтового хозяйства. Но пока длился судебный процесс – подозреваемые попали под амнистию.

      Запоріжжя
      За трагедию в Запорожье никто так и не был наказан

      Луцк. В сентябре 2017 года 27-летняя женщина не успела полностью зайти в лифт, когда он двинулся – и протянул три этажа. Этот подъемник тоже был только после ремонта. После гибели женщины работу лифта не восстанавливали. Жители дома говорят, что и не пользовались бы им теперь – слишком страшно.

      Луцьк, ліфт
      Долгое время жителей "защищала" от опасного лифта бумажка с надписью "опечатано"

      Киев. В ноябре 2017 года с 16 этажа жилого дома из-за обрыва троса вниз полетел лифт, в котором на момент происшествия находились 30-летняя женщина и 11-летняя школьница. Лифт пролетел 10 этажей – к счастью, сработал механизм защиты и кабина остановилась на уровне шестого этажа. Также в середине декабря 2018 года едва не произошла другая трагедия – лифт зажал коляску с младенцем, но няня чудом успела выхватить малыша. Подъемник в том доме до сих пор не работает.

      70% домов построены в 80-х лет – две трети жилого фонда. Это означает, что они уже нуждаются даже не первого, а второго капитального ремонта,
      – пояснила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ ОО "Опора".

      Программы обновления лифтов существуют только на местном уровне. Эксперты говорят, значительно эффективнее была бы общегосударственная программа. Например, на всей территории ЕС действует единое "лифтовое законодательство", регламентирующее все этапы жизни подъемника – от начала производства до момента демонтажа. В Украине же таких программ пока не планируют.

      Напомним, ранее 24 канал писал, что среднестатистический лифт должен прослужить 20 лет, преодолев за это время расстояние в почти полмиллиона километров или 12 диаметров Земли.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Сумы Новости Запорожья Коммунальные услуги Новости Луцка
      Источник: 24 канал
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