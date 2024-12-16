Смертельное ДТП под Львовом: в каком состоянии находятся пострадавшие

Во Львовской области в воскресенье, 15 декабря, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли семь человек, а трое – получили травмы. Врачи до сих пор оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского городского совета.

Смотрите также В масштабном ДТП вблизи Львова погибла дочь финалистки "Х-Фактора"

В каком состоянии находятся пострадавшие в жутком ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в Первое медицинское объединение города Львов. Сейчас все они находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивают как тяжелое.

Что известно о ДТП

Столкновение грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW произошло вблизи села Чижиков, во Львовской области.

Предварительно установлено, что виновником аварии является 23-летний водитель BMW, который на момент задержания был пьян. Мужчина покинул место ДТП после совершенного. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом. Неуправляемый грузовик врезался в Mercedes Sprinter. Семеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте.