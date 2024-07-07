Погиб мальчик вместе со своими родителями: в Ровенской области идентифицировали всех жертв ДТП

В Ровенской области произошло ужасное ДТП, в результате которого, к сожалению, погибло много людей. Сейчас удалось идентифицировать всех погибших.

Детали относительно жертв аварии, которая произошла возле поселка Верхов, рассказали на брифинге Ровенской ОГА. Известно, что в результате трагедии погибло 14 человек.

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В Ровенской области идентифицировали имена погибших в ДТП

Начальник ГУНП в Ровенской области Виктор Шанский рассказал, что в тот день на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа для выяснения и документирования всех обстоятельств трагедии.

Идентифицировали тела всех погибших. Одну женщину максимально экстренно доставили в больницу. Благодаря неравнодушным гражданам, которые вовремя сообщили все экстренные службы,

– рассказал полицейский.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ ГСЧС в Ровенской области Владимир Захарчук отметил, что спасателям удалось деблокировать тела 7 погибших из автомобиля, другие были найдены отдельно.

Что известно об аварии в Ровенской области: главное

Напомним, что, по данным следствия, 6 июля на дороге Городище – Ровно – Староконстантинов вблизи села Верхов Ровенского района Ровенской области водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой Ровно – Хмельницкий.

Следователи на месте аварии сообщили, что одной из возможных причин ДТП могло быть старое колесо, которое отвалилось. Правоохранители обнаружили на нем следы сварки, что может свидетельствовать о том, что колесо было реставрировано.

Для проверки этих версий в настоящее время уже проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Кроме того, назначены 18 экспертиз, в том числе автотехнические и судебно-медицинские.

В аварии погибли 2 водителя и 12 пассажиров. Все 14 погибших идентифицированы: это жители Хмельницкой и Ровенской областей в возрасте от 20 до 67 лет. Младшей жертве ДТП — мальчику только недавно, 4 июля, исполнилось 6 лет. Среди погибших и его родители.

Еще одна женщина из Хмельницкой области находится в Острожской многопрофильной больнице, ее состояние стабильное. У нее медики диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки.

выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП в Ровенской области. Вечная память ушедшим!