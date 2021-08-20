Смертельное столкновение и пожар: в ДТП на Запорожье погибли несколько человек, среди них – дети
20 августа 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Трагедией завершилась поездка в Запорожской области. Две легковушки столкнулись на автодороге "Харьков – Симферополь". Жертвами аварии стали 4 человека, среди них двое – дети.
Машины не разминулись около 4 ночи 20 августа. ДТП произошло между селами Высокое и Радостное Михайловского района.
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Еще двое пострадавших в ДТП попали в больницу
После столкновения одна из машин вспыхнула. Смертельной авария стала для 4 человек, из них двое – дети до 8 лет. Еще двое пострадавших попали в больницу. Их состояние оценивают как средней тяжести.
На месте жуткой аварии работали 10 спасателей, которые привлекли 3 единицы техники.
Смотрите на карте, где расположено село Радостное Запорожской области:
Коротко о последних резонансных ДТП на Запорожье:
- В конце июля в Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.
- 20 июля в Запорожье маршрутка столкнулась с легковушкой. Пострадали 13 человек, среди них – дети.
- В конце июня в Васильковском районе неизвестный на авто сбил пешехода и скрылся. Мужчина погиб.