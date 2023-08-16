СМИ распространили "инсайд" о приказе подрыва ЗАЭС: почему этой информации нельзя

Сегодня, 16 августа, российские "оппозиционные" телеграм-каналы распространяют информацию о том, что Путин якобы подписал указ о подрыве ЗАЭС. Более того, по их информации, он уже даже назначил дату.

Россияне пытаются нагнетать ситуацию вокруг возможной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем России.

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Угроза на ЗАЭС

Запорожская атомная станция находится под контролем неприятеля с начала полномасштабной войны. Россия использует нарратив о возможной ядерной катастрофе для запугивания украинцев и ядерного шантажа мира.

Главное управление разведки сообщает, что угрозы провокаций на ЗАЭС пока нет. Если такая вероятность появится, соответствующие службы обязательно проинформируют украинцев.

Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, испугать украинцев,

– сообщили в ГУР.

Угроза на ЗАЭС: последние новости