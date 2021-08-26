Сообщают о еще нескольких взрывах в Кабуле: видео из столицы Афганистана

В течение 26 августа в Кабуле прогремели два взрыва, которые привели к жертвам. СМИ сообщают о новых взрывах в столице.

В результате двух предыдущих взрывов пострадали более 150 человек и погибли ориентировочно 40. Также есть жертвы среди военных США.

К тем Количество погибших американцев в результате взрывов в Кабуле возросло до 12

В Кабуле новые взрывы, – СМИ

Сообщают о новых взрывах в окрестностях города,

– пишет издание.

В твиттере TRT World Now сообщили, что еще один взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. Сейчас больше нет никаких деталей о последствиях взрывов.

Также местное издание сообщило о пятом взрыве.

В Кабуле продолжаются взрывы: смотрите видео с места событий

Кстати, 26 августа в Минобороны Великобритании сообщили – теракт в аэропорту Кабула могут совершить уже в ближайшие часы. Именно поэтому посольства США, Австралии и Великобритании обратились к своим гражданам и призвали их из-за угрозы теракта не прибывать на территорию аэропорта.

Коротко о взрывах возле аэропорта Кабула