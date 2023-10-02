Удар дронов по авиазаводу в Смоленске: момент атаки попал на видео

1 октября в российский Смоленск прилетели дроны, атаковавшие известный авиазавод, входящий в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". В сети уже появилось видео момента удара.

Прилеты сняли на камеру жители Смоленска. Их уже обнародовали в соцсетях, информирует 24 Канал.

К теме Повреждена производственная база, у России большие проблемы, – ГУР об ударе по Смоленскому авиазаводу

Момент удара дронов по авиазаводу в Смоленске

В первый день октября российский город Смоленск атаковали "неизвестные" дроны. Конечно, россияне не могли не запечатлеть прилеты по стратегическому объекту. На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, что после взрывов в небо вздымался дым. Также слышны жители Смоленска, которые говорят, что военные пытались сбить беспилотники стрелковым оружием.

Заметим, что цель атаки – Смоленский авиазавод, где оккупанты производят ракеты "воздух – земля" Х-59. Предприятие являлось частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Известно, что 3 из 4 дронов повредили предприятие.

Момент атаки БПЛА на Смоленский авиазавод: смотрите видео

Впоследствии представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что в результате атаки была повреждена производственная база, что приведет к нарушению темпов производства ракет. Он добавил, что это повлекло за собой серьезные проблемы для агрессора.

Атака Смоленского авиазавода 1 октября: что известно