Это бессмысленно, – Пионтковский объяснил, сможет ли Путин договориться с Западом

Украина официально отказалась от переговоров с Россией, поэтому страна-агрессор может попытаться сесть за стол переговоров с Западом. Впрочем, наши союзники не пойдут на такой шаг за спиной Украины.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Перед этим он рассказывал, что Запад, наконец, понял, что Украина не пойдет на договоренности с Россией.

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Россия не сможет договориться с Западом

Это бессмысленно, ведь о чем он договорится с Западом, если Зеленский заявил и более того – даже сам себе "связал руки" соответствующим решением, если Россия хочет переговоров – пусть присылает другого президента,

– отметил российский публицист.

"Ситуация на поле боя изменилась и Зеленский говорит с Путиным сейчас на языке победителя ", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

По его словам, союзники нашего государства понимают, что Украина сейчас стоит на защите мира. Следовательно, Запад не сможет диктовать нам условия по переговорам со страной-агрессором.

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