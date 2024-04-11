Для этого россиянам и нужна пауза: полковник запаса ВСУ объяснил возможности вражеской мобилизации

По данным британской разведки, Россия планирует набрать в армию в 2024-м году 400 тысяч контрактников. Но это количество – это серьезная сила. Однако, набрать и подготовить – это две разные вещи.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что набрать в стране-агрессоре можно и больше. Однако, есть вопрос насчёт подготовки и укомплектования. Отметим, что так в Кремле хотят увеличить количество армии в этом году до 1,32 миллиона.

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"Это уже проблема для российской армии, если они не имеют определенного периода накопления. То есть, если не будет периода замораживания боевых действий", – отметил Свитан.

Именно поэтому, считает военный эксперт, российское военно-политическое руководство "включило" все возможные механизмы для того, чтобы "пропихнуть" через украинское общество идею "заморозить боевые действия".

Оккупантам это надо для того, чтобы собрать 400 тысяч военных. А также – их подготовить. Для этого необходимо минимум полгода, а то и больше "тихой погоды" на линии фронта.

Но кто им эту "тихую погоду" устроит? То есть вариантов в этом нет. Будем воевать дальше теми силами, средствами, которые у нас есть, и которые нам передадут наши партнеры,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Пользы нет

Россия таки может набрать в армию примерно 400 тысяч военных. Можно предположить, что ежедневно к вражеской армии присоединяется около 1000 человек. Их готовят. Так, соответственно, за год противник набирает примерно до 400 тысяч захватчиков, не объявляя принудительной мобилизации.

"Россияне от нее отказались. Однажды "обожглись" на ней, поняли, что от мобилизованных толку нет абсолютно никакого. Только копать они могут, и не более. Они перешли на контракты", – сказал Роман Свитан.

К слову, украинские военные ежедневно ликвидируют почти тысячу россиян. Однако, если украинская армия не будет останавливаться, то, считает полковник запаса ВСУ, будет тот "баланс", который сейчас можно наблюдать на линии фронта.

"Около полумиллиона российских войск на оккупированной территории находится. Он не превысит цифры той, которая сейчас есть", – сказал Свитан.

Россия набирает в армию