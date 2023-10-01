Россия снизила бюджет в 3 раза, – Свитан проанализировал, как это повлияет на боевые действия
Кремль хочет увеличить оборонный бюджет страны в 2024 году почти на 70%. Однако несмотря на увеличение расходов на военные нужды, Россия не сможет вести войну большей интенсивности в следующем году.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ранее британская разведка сообщила, что страна-агрессор готовится к долговременной войне.
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"Война – это математика, где все надо просчитывать. Почему россияне выделяют большой бюджет на следующий год? Ничего здесь страшного нет, тем более если реально, то бюджет не такой и большой. Фактически Россия уменьшила бюджет в 3 раза", – сказал Свитан.
Сколько россияне потратили за год войны: смотрите видео
Настолько угрожающая ситуация
Для того чтобы вести боевые действия и войну, которую Россия сейчас ведет в Украине в течение года, россияне готовились около 10 лет. Можно считать, что 10-летний бюджет оккупанты потратили за один год.
Огромное количество боеприпасов, ракет, техники, личного состава. Это целый комплекс финансовых потерь. 10-летний бюджет – это минимум. Потому что примерно с 2012-2014 года россияне уже полномасштабно начали готовиться к вторжению. Накапливали боеприпасы, технику и затем в течение года практически всю ее сожгли,
– отметил полковник ВСУ.
Сейчас российские захватчики работают с "колес" – сколько изготовляют, столько и используют, без накопления складских запасов. Теперь, чтобы выполнять боевые действия в таком же режиме, как, например, в прошлом году, россиянам нужно увеличить бюджет в 10 раз, а не в 3, как они увеличили.
Соответственно, в следующем году интенсивность боевых действий врага снизится в 3 раза. То есть если они не увеличили в десять раз бюджет, не согласовали это по расходам, это означает, что интенсивность боевых действий россияне планируют уменьшить в 3 раза,
– добавил Свитан.
Можно сказать, что россияне наоборот сокращают свой расходный бюджет, если говорить именно о расходной части. Они планируют снизить линию фронта примерно в 3 раза. Если сейчас вся линия фронта составляет 1200 км, то уменьшится до 400 км. Это примерно та линия фронта, которая была вдоль Донбасса.
Ситуация на фронте: последние новости
- По данным аналитиков ISW, российская армия может выйти из Бахмута, чтобы усилить Мелитопольское направление. По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, если россияне оставят свои войска в городе, то каждый день будут терять по две роты солдат.
- Военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что россияне могут готовиться к наступлению на Лимано-Купянском направлении. Неприятель подтягивает бронетехнику на первую линию обороны.
- Эстонские разведчики сообщили, что Россия, вероятно, готовится к обороне на Юге. Российские захватчики укрепляют оборону у Токмака.