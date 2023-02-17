Есть 2 момента: эксперт по авиации сказал, в чем сложность передачи Украине западных самолетов

Украинские пилоты должны быть хорошо подготовлены для ведения боев на истребителях F-16. Решительные шаги по облегчению обучения ВСУ делает Великобритания.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, переданные Украине ЗРК от западных партнеров уже помогают нивелировать активность вражеской авиации.

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Запад боится наращивания украинских сил

Валерий Романенко пояснил, что замедление принятия решения о передаче западной авиации имеет два аргумента.

Первый момент – это договоренность между странами НАТО, что они не будут делать резких движений по усилению наших оборонных возможностей,

– подчеркнул он.

По его мнению, западные страны опасаются, что Украина в пылу использует самолеты для удара по российской территории. Это может спровоцировать выход войны совсем на другой уровень.

Валерий Романенко назвал 2 причины, почему Запад до сих пор не передал Украине авиацию: смотрите видео

Суммы траншей существенно растут

Эксперт по авиации сообщил, что второе объяснение от Запада относительно замедленного темпа передачи Украине истребители – транши, точнее их суммы. В частности, вооружение, которое мы получаем от партнеров, стоит 1–2 миллиарда долларов.

"Если передать самолеты, то стоимость военных поставок вырастет вдвое или втрое", – подчеркнул он.

По мнению Романенко, если самолет прямо с завода стоит 50–60 миллионов долларов, то цена уже готового к эксплуатации самолета: с вооружением и подготовленным пилотом – вырастет до более 120 миллионов долларов.

А вы сосчитайте нам нужно минимум эскадрилья или бригада. И нужно одномоментно их передать,

– заметил он.

Также эксперт по авиации добавил, что Запад оправдывает себя тем, что дает Украине зенитно-ракетные комплексы, которые могут нивелировать боевую активность российской авиации.

Успехи в рассмотрении вопроса

Валерий Романенко рассказал, что все же некоторые сдвиги есть.

"Британцы сказали, что подготовят наших пилотов и могут это делать не нарушая никаких договоренностей внутри НАТО, готовя их на тренировочных самолетах", – подчеркнул он.

По его словам, стандартная программа подготовки к использованию истребителя F-16 включает предварительные полеты на двух типах тренировочных самолетов.

"Пилоты должны быть переобучены с километров в час в уставные мили, с тысяч метров в футы", – подчеркнул эксперт по авиации, объясняя, что украинцы должны принять НАТовские стандарты.

По его мнению, пилот в небе должен реагировать моментально, потому что там нет времени на подсчеты.

Таким образом, можно уменьшить время подготовки. Если будут уже готовы пилоты, то мы уже через месяц-полтора сможем получить боевые самолеты,

– добавил Романенко.

Он отметил, что за время, которое пилоты будут проходить подготовку, уже может созреть положительное решение о передаче боевых машин.

Снабжение западной авиации для Украины: коротко