Сначала будет огневой контроль: военный обозреватель объяснил перспективы Бахмутского направления

Согласно заявлению британской разведки, с 15 сентября ВСУ взяли под свой контроль села Клищиевка и Андреевка. Этот тактический успех приблизил украинские силы к дороге Т0513.

Эта трасса не только логистика, но и опорная линия обороны врага в направлении Николаевка Вторая – Одрадовка – Опитное. Об этом в эфире 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он отметил, что по этим пунктам расположен село Зайцево. Оно не менее важно, чем Клищиевка.

Что дало освобождение Андреевке и Клещиевке

По словам Коваленко, освобождение Андреевки и Клещиевки приблизило нас к проведению наступательной операции в направлении дороги Т0513. Перерезание этой логистической артерии сначала огненным контролем, а затем непосредственно физическим контролем – позволит говорить о контроле над югом.

Даже не контролируя юго-восточный сектор, но над контролем юга от Бахмута.

Потом уже будем продвигаться в направлении Зайцево. Однако уже физическое присутствие на Т0513 позволит осуществлять огненное воздействие, например, на восточную логистику,

– объяснил Коваленко.

Надо заметить, что сейчас российские оккупанты пытаются отбить Андреевку и Клищиевку, ведь они очень хорошо понимают, что их ожидает в ближайшее время. Они сейчас идут постоянно в контратаки, которые отбиваются. А потом, когда будет нивелирован их наступательный ресурс, начнется уже наше наступление к Т0513.

"Хотя есть еще небольшой нюанс, кроме Андреевки и Клещиевки, еще нужно освободить маленькую такую деревню, как Курдюмовка. Она также очень важно в общей концепции наступления на Т0513. Я думаю, что в ближайшее время может быть сосредоточено внимание на Курдюмовке", – добавил Александр Коваленко.

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