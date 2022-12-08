Сначала Мариуполь, а затем Донецк, – военный эксперт о том, как ВСУ будут освобождать Донбасс
ВСУ продолжают клочок за клочком освобождать наши территории. Каждый населенный пункт, захваченный оккупантами, обязательно будет возвращен под украинский суверенитет.
По мнению военного эксперта Павла Нарожного, сначала наши защитники уволят Крым, а только потом – Донбасс. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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Возвращение Донбасса: какие перспективы
Как объясняет Нарожный, Крым относительно просто можно отрезать от линий снабжения:
- воздушную – аэропорты, системы ПВО будут отрабатывать по самолетам;
- морскую – порт Севастополя;
- сухопутную – Крымский мост.
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Военный эксперт отмечает, что увольнение Донбасса станет самой сложной операцией.
С Луганском и Донецком ситуация намного сложнее. Там есть сухопутный коридор, огромная граница с Россией, есть много автомобильных и железных дорог. Я думаю, что Севастополь более реалистично уволить,
– отмечает Нарожный.
Для того чтобы освободить Донецк, нужно взять его в кольцо. Военный эксперт уверяет: первый шаг – Мелитополь, второй – Мариуполь, третий – Донецк. Нужно окружить город и отрезать линии снабжения.
Нарожный утверждает, что для освобождения Луганска необходимо отрезать Сватово и Кременную. Тогда мы можем выполнить огромные логистические проблемы россиянам. Пока у нас варианта нет, ведь не можем достать туда, куда нужно.
Сомнений у меня нет, Донецк и Луганск будут деоккупированы – это только вопрос времени. К сожалению, после увольнения оба города будут под огромной угрозой обстрелов со стороны России. Так, как происходит с Херсоном, Харьковом и другими пограничными украинскими городами,
– отмечает Нарожный.
Дело в том, что оккупанты серьезно окопались на Донбассе. Там есть, по меньшей мере, три линии обороны, они глубоко бетонированы. Но ключевая проблема в другом. По словам Нарожного, если мы оцепим Донецк, те войска, которые будут стоять за городом, станут мишенью для вражеской артиллерии. Наши военные могут прорвать бетонированную линию обороны. Главное – подавить всю ту артиллерию, которая будет стрелять по нашим военным. Для этого нам нужна либо мощная авиация, либо дальнобойные ракеты.
"Если мы будем делать это теми средствами, которые сейчас имеем, и не будем стрелять по территории России оружием, которое нам предоставили союзники – эта операция будет очень кровавой для нас. Она не будет иметь смысла с точки зрения количества потерянных военных и полученного выхлопа в результате", – утверждает Нарожный.
Потери врага: последние новости
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