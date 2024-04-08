"Рассказывал анекдоты, когда потерял ногу": снайпер ВСУ "Литовец" о боях за Украину и ранении
Снайпер ВСУ с позывным "Литовец" мечтал быть военным всегда – говорит, что это у него в крови. Воюет за Украину с 2016 года, бок о бок с другими чеченцами. В том числе и против "кадыровцев", которые, по его словам, сдали Ичкерию.
В новом материале проекта "Украинский Свидетель" – снайпер ВСУ с позывным "Литовец". Его отец чеченец, но мужчина родился и вырос в Украине. Как признается сам военный, он принадлежит к роду Дудаевых. "Литовец" воюет с 2016 года.
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В интервью он рассказал о своих секретах маскировки, рекорды в стрельбе, отношение к "кадыровцам" и о потере ноги во время боев за Андреевку.
В работе снайпера есть тяжелые цели, когда ты не двигаешься много часов подряд. Однажды я лежал 7 часов. Но есть бойцы, что выдерживают и дольше,
– рассказывает "Литовец".
Боец также рассказал, что перед заданием они не едят и не пьют. Военный объяснил, что в обществе существует миф, будто они одевают подгузники, но это не является правдой.
Иногда пролежишь много часов... и не попадешь в цель. Это изрядно расстраивает. Сначала ты долго собираешься, приходишь на позицию, ждешь и наблюдаешь. Видишь цель, стреляешь – и не попадаешь. Тогда появляется азарт: если я не попадаю, то буду стрелять с одной позиции и дважды, и трижды,
– добавляет военный.
Бои за Андреевку и ранения
Во время боев за Андреевку "Литовец" потерял ногу – наступил на мину, идя на помощь другому батальону.
Когда это произошло, я сказал: "Прощай, нога", все время был в сознании. Когда меня эвакуировали, я рассказывал анекдоты. Сейчас жду протез, когда получу его, то продолжу службу снайпером. Ходить грязью в посадках уже не буду, чтобы не потерять протез, но в городских боях я еще покажу, кто сильнее,
– делится мужчина.
Чеченские добровольцы воюют на стороне Украины
- Против россиян на стороне Украины воюет Чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. В марте 2022 года стало известно, что ичкерийские батальоны имени шейха Мансура и Джохара Дудаева участвуют в защите Киева.
- Тогда же глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев предложил Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве. Он сказал, что их территории под оккупацией последние 20 лет и поэтому, если сегодня не остановить Россию, то их детей отправят также воевать за палачей и убийц собственного народа.
- В сентябре 2022 года Ахмед Закаев говорил, что на стороне Украины воюют пять чеченских добровольческих батальонов. Впоследствии он отметил, что количество чеченцев, которые будут поддерживать Украину с оружием в руках, будет только расти.