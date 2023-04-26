Один выстрел – минус вражеский танк, – полковник запаса о снарядах с обедненным ураном

Великобритания уже передала Украине снаряды для танков Challenger 2. Среди них есть и боеприпасы с обедненным ураном, которые будут беспощадно уничтожать российскую технику.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, снаряд с обедненным ураном будет чрезвычайно эффективно уничтожать вражескую технику.

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Если говорить простыми словами, то это своеобразный "стержень", одетый в оболочку. Это позволяет выстреливать его из ствола. В полете оболочка раскрывается – и снаряд уничтожает вражескую технику.

Россияне очень боятся этих снарядов

Как отметил Свитан, такой снаряд буквально входит в броню танка. Он способен пробить до 700-800 миллиметров брони, а внутри все начинает гореть.

Кинетическая энергия переходит в тепловую. "Стержень" заходит внутрь и выжигает все с температурой более 630 градусов. Золы практически не остается. Россияне очень боятся именно этих снарядов, потому что от них нет защиты. Практически один выстрел – минус один танк,

– отметил Свитан.

Свитан рассказал об особенностях снарядов с обедненным ураном: смотрите видео

Он уверен – эти снаряды будут настоящей "грозой" для российской военной техники. По всей вероятности, подобные боеприпасы Украина может получить для американских танков M1 Abrams. Такие снаряды можно использовать и на Leopard 2.

Украина получила снаряды с обедненным ураном от Великобритании