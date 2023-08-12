Сколько Украина получила боеприпасов из запланированного миллиона: в ЕС дали ответ
Источник:DW
Страны-члены Евросоюза согласовали план передачи ВСУ одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение года. Представитель ЕС назвал количество снарядов, которое ВСУ уже получили.
Спикер Европейского Союза Петер Стано рассказал о плане Брюсселя о помощи Украине в противостоянии полномасштабной агрессии России. Представитель ЕС объяснил, какую его часть союзники уже смогли претворить в жизнь.
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Сколько боеприпасов получила Украина
Евросоюз уже поставил ВСУ 223 800 боеприпасов согласно первой части плана. Речь идет о снарядах разных типов.
Страны-члены (Евросоюза – 24 Канал) поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов,
– объяснил Стано.
Он добавил, что ЕС передал Украине 2300 ракет всех типов.
Что этому предшествовало
В конце зимы наши воины столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов. Страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки ВСУ этих снарядов. Весной Совет ЕС принял решение о помощи.
Планируется произвести совместные закупки боеприпасов и ракет и передать Украине миллион снарядов. Также Брюссель хочет возместить странам-членам ЕС примерно половину стоимости снарядов, предоставленных из их арсеналов.
Другие новости о снарядах для ВСУ
- Не так давно бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку боеприпасов для Украины. Речь идет о снарядах для САУ Panzerhaubitze 2000, танка Leopard 2 и БМП Puma. Таким образом, Германия хочет обеспечить собственные потребности, дополнительно поддержать наше государство и обновить запасы боеприпасов, которые уже передавали ВСУ.
- Напомним, Великобритания пообещала передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Эти боеприпасы очень эффективны против современных танков.