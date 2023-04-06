Позволяют точно бить по россиянам: Залужный показал работу со снарядами Excalibur

Украинские военные продолжают эффективно использовать оружие, которое нам предоставляют международные партнеры. Так, с помощью высокоточных снарядов Excalibur превращают технику врага в металлолом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил ролик с нашими защитниками. Они поделились впечатлениями от использования снарядов Excalibur в работе по российской технике.

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Танки превращаются в груду металла

Наш защитник Владимир, работающий с артиллерийскими расчетами, рассказал об успешном уничтожении танка Т-72. Он отметил, что эта боевая машина врага находилась на рубежах по направлению наших военных на расстоянии двух километров. Танк врага сначала обстреляли, после чего он уехал на место, где от него и осталась груда металла. А случилось это благодаря одному точному удару с помощью Excalibur.

Наши защитники уничтожают технику врага снарядами Excalibur: смотрите видео

Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur. Это позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника,

– замечает Владимир.

Он также отметил важность круглосуточного артиллерийского огня по врагу на Правобережье. По словам защитника, это позволило избавить врага от огромного количества техники. Кроме того, у захватчиков стало на два комплекса С-300 меньше. А этими установками оккупанты обстреливали Николаев.

Заметим, что потери врага ежедневно растут безумными темпами. Ежедневно более полутысячи захватчиков удается отправить на тот свет.

Упаковали уже более 175 тысяч "пакетов"

По состоянию на утро 5 апреля Генштаб сообщил, что наши военные ликвидировали 176 240 российских бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Следует понимать, что точно подсчитать потери врага в зонах активных боевых действий невозможно.

Значительно меньше стало и техники. Так, в металлолом за более года полномасштабного вторжения превратили 3 629 танков, 7 005 боевых бронированных машин, 2 707 артиллерийских систем, 532 РСЗО, а также 280 единиц средств ПВО.

3 629 танков, 7 005 боевых бронированных машин, 2 707 артиллерийских систем, 532 РСЗО, а также 280 единиц средств ПВО. Кроме того, на балансе "второй армии мира" уже не досчитаются 306 самолетов, 291 вертолета, 2 283 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 судов, 5573 автомобилей и автоцистерн, а также 299 единиц специальной техники.