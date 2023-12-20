В стволах пушек и минометов разрываются некачественные снаряды: какое оружие из КНДР использует враг
Источник:Генштаб ВСУ
Принимая во внимание недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские военные вынуждены использовать артиллерийские и минометные заряды низкого качества, поставляемые из Северной Кореи.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 декабря.
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Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов окупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу российского войска,
– сообщили военные.
В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Михаил Теплинский.
Справка. Северная Корея передает своему партнеру России как артиллерийские снаряды, так и пушки, хоть и старые.
КНДР передала России более 1000 контейнеров "с военным оборудованием". Северная Корея рассчитывает в ответ на получение ракет, бронетехники и даже боевых самолетов.
Главное о ситуации на фронте
- За прошедшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 35 атак окупантов. На Херсонском направлении войско врага предприняло 8 попыток штурмовых действий.
- Россия нанесла 1 ракетный и 26 авиационных ударов, оккупанты совершили 87 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.