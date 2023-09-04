В России паника: на что способны снаряды с обедненным ураном, которые могут передать США

США могут передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Это безопасное оружие для окружающей среды, которое будет мощно уничтожать российскую бронетехнику.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский, отметив, что российская пропаганда серьезно бесится от таких новостей. Это достаточно неадекватно по ряду причин.

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Чем опасны такие снаряды

Как отметил Киричевски, снаряды с обедненным ураном практически ничем не отличаются от обычных танковых снарядов. Основное отличие – в начале расположен наконечник не из вольфрама, а из обедненного урана.

В естественном состоянии уран – твердый металл с радиоактивностью, к примеру, вдвое ниже гранита. Когда этот выстрел попадает по танку или укрепленному объекту, то наконечник стирается, формируя взрывающуюся пыль. Один такой выстрел не гарантированно уничтожает танк или укрепление. Но от него российские оккупанты умрут быстро. Они из-за этого переживают,

– заметил Киричевский.

Самое интересное, что у самих россиян тоже есть снаряды из обедненного урана. Они также, вероятно, используют это оружие на поле боя.

В апреле 2023 года стало известно, что Украина получила снаряды с обедненным ураном от Великобритании.

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Скорее всего, Соединенные Штаты передадут эти снаряды именно для танков Abrams. Первая партию этой техники Украина должна получить осенью 2023 года.

Снаряды с обедненным ураном для Украины: коротко