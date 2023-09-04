Про це 24 Каналу розповів військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський, зауваживши, що російська пропаганда серйозно біситься від таких новин. Це досить неадекватно з низки причин.

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Чим небезпечні такі снаряди

Як наголосив Киричевський, снаряди зі збідненим ураном практично нічим не відрізняються від звичайних танкових снарядів. Основна відмінність – на початку розташований наконечник не з вольфраму, а зі збідненого урану.

В природному стані уран – твердий метал з радіоактивністю, до прикладу, удвічі нижчою від граніту. Коли цей постріл влучає по танку або укріпленому об'єкту, то наконечник стирається, формуючи пил, який вибухає. Один такий постріл не гарантовано знищує танк чи укріплення. Але від нього російські окупанти помруть швидко. Вони через це переймаються,

– зауважив Киричевський.

Найцікавіше, що в самих росіян також є снаряди зі збідненого урану. Вони так само, ймовірно, використовують цю зброю на полі бою.

Зверніть увагу! У квітні 2023 року стало відомо, що Україна отримала снаряди зі збідненим ураном від Великої Британії.

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Найімовірніше, Сполучені Штати передадуть ці снаряди саме до танків Abrams. Першу партію цієї техніки Україна має отримати восени 2023 року.

Снаряди зі збідненим ураном для України: коротко