Россияне боятся снарядов с обедненным ураном: Жданов сказал, как они работают

Украина получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams от Соединенных Штатов. В апреле правительство Великобритании передало ВСУ этот тип снарядов для танков Challenger 2, поэтому наши бойцы уже использовали их на поле бои.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил 24 Каналу, почему оккупанты так боятся снарядов с обедненным ураном. Заметим, что в свое время кремлевский диктатор Владимир Путин использовал предоставление Украине этих боеприпасов в качестве повода для того, чтобы переместить тактическое ядерное оружие в Белорусь.

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Ключевая особенность снарядов с обедненным ураном

6 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 175 миллионов долларов. Впервые Соединенные Штаты Америки включили в него боеприпасы с обедненным ураном.

Также американские партнеры передадут оборудование для ПВО, боеприпасы для HIMARS, минометные системы и снаряды и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Россияне уже в панике, ведь теперь Вооруженные Силы будут уничтожать еще больше вражеской техники. Для снаряда со стержнем с обедненным ураном нет брони, которую бы он ни пробил. Любая защита танка или бронетранспортера не выдержит перед этим снарядом, поэтому оккупанты так сильно нервничают.

Если снаряд с обедненным ураном попадает в российский танк, то это 100% поражение. Вот чего они боятся,

– сказал Жданов.

Российские военные понимают, что система стабилизации, подготовки данных для стрельбы на западных образцах танков гораздо лучше, чем на российских. Это повышает вероятность попадания.

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Что известно о снарядах с обедненным ураном