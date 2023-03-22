Дырявит танки, как масло: россияне в истерике от снарядов с обедненным ураном не из-за экологии

Великобритания передаст Украине мощные снаряды, обладающие высокой эффективностью поражения танков и бронетехники. В своем составе они содержат обедненный уран, на днях сообщила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди. У россиян паника и очередное нагнетание "начала ядерной войны". Впрочем, снаряды с обедненным ураном опасны только для врага, а не для экологии.

Об этом в эфире 24 Канала подчеркнул военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось, что обедненный уран – это металл высокой плотности. Благодаря высокой густоте он также используется в броне военной техники, в том числе танках M1 Abrams и бронебойных снарядах.

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"Они ужасно опасны для противника. Что касается экологии, то там очень маленький фоновый радиоактивный момент будет, но он абсолютно не вреден, как они (россияне – 24 Канал) пытаются это преподнести", – подчеркнул Черник.

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Чего на самом деле боятся россияне

Как отмечалось выше, обедненный уран очень жесткий и имеет большую плотность. Если такой снаряд попадает в любую бронецель, она обречена, подчеркивает в разговоре военный эксперт.

"Если другой снаряд может тем или иным способом не нанести такой урон танку, то этот его дырявит, как масло. И они боятся", – объяснил спикер.

Масла в огонь подбрасывает и тот факт, что танки от партнеров могут работать на расстоянии дальше, чем 3 километра. В частности, Challenger показал результаты в 4700 метров, привел пример Петр Черник.

Кроме того, танки могут работать и днем, и ночью, а вся старая российская техника – только днем, то уровень уничтожения их бронетехники, которой и так не хватает, вырастет. Если они там истерят – значит это хорошая новость, что мы и наши союзники делаем все правильно,

– подчеркнул военный эксперт.

Снаряды с обедненным ураном: что известно