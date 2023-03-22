Дырявит танки, как масло: россияне в истерике от снарядов с обедненным ураном не из-за экологии
Великобритания передаст Украине мощные снаряды, обладающие высокой эффективностью поражения танков и бронетехники. В своем составе они содержат обедненный уран, на днях сообщила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди. У россиян паника и очередное нагнетание "начала ядерной войны". Впрочем, снаряды с обедненным ураном опасны только для врага, а не для экологии.
Об этом в эфире 24 Канала подчеркнул военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось, что обедненный уран – это металл высокой плотности. Благодаря высокой густоте он также используется в броне военной техники, в том числе танках M1 Abrams и бронебойных снарядах.
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"Они ужасно опасны для противника. Что касается экологии, то там очень маленький фоновый радиоактивный момент будет, но он абсолютно не вреден, как они (россияне – 24 Канал) пытаются это преподнести", – подчеркнул Черник.
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Чего на самом деле боятся россияне
Как отмечалось выше, обедненный уран очень жесткий и имеет большую плотность. Если такой снаряд попадает в любую бронецель, она обречена, подчеркивает в разговоре военный эксперт.
"Если другой снаряд может тем или иным способом не нанести такой урон танку, то этот его дырявит, как масло. И они боятся", – объяснил спикер.
Масла в огонь подбрасывает и тот факт, что танки от партнеров могут работать на расстоянии дальше, чем 3 километра. В частности, Challenger показал результаты в 4700 метров, привел пример Петр Черник.
Кроме того, танки могут работать и днем, и ночью, а вся старая российская техника – только днем, то уровень уничтожения их бронетехники, которой и так не хватает, вырастет. Если они там истерят – значит это хорошая новость, что мы и наши союзники делаем все правильно,
– подчеркнул военный эксперт.
Снаряды с обедненным ураном: что известно
- Военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул важную деталь – обедненный уран способен проплавлять броню, раздавливать, взрывать изнутри и уничтожать находящиеся за ней объекты.
- В то же время Роман Свитан подробно объяснил принцип действия. Фактически снаряды можно описать, как тонкие дротики с оперением из обедненного урана. Этот тяжелый металл нужен для того, чтобы увеличить плотность дротика.
- Тем временем в России намеренно сеют дезинформацию. В ответ на это Великобритания отметила, что десятилетиями использует в снарядах этот материал, который является стандартным компонентом, а не ядерным оружием.
- Владимир Путин назвал это серьезной "эскалацией". Американский Институт изучения войны охарактеризовал заявление главы Кремля очередной информационной операцией.