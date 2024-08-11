Оккупанты ежедневно сбрасывают снаряды с отравляющими веществами, –Лиховой

Российские оккупанты атакуют украинских военных огромным количеством оружия. В частности, на Юге Украины враги ежедневно применяют боеприпасы с отравляющими веществами.

Спикер оперативной группировки войск (ОУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире телемарафона, что за минувшие сутки украинские военные на Юге отбили 3 вражеских штурма. В частности, одна атака была севернее Роботино в направлении села Новоданиловка, еще две – на Левобережье Днепра севернее села Крынки, пишет 24 Канал.

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Россия применяет боеприпасы с отравляющими веществами

Изо дня в день противник применяет боеприпасы с отравляющими веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 – было с использованием ядовитых веществ. Ежедневно количество этих гранат типа К-51 с газом слезоточивого действия превышает десяток,

– заявил спикер.

По его словам, Россия такими атаками нарушает конвенцию о химическом оружии.

Дмитрий Лиховий заверил, что вся информация об использовании химического оружия передается:

сначала – нашим соответствующим органам, силам поддержки, которые исследуют каждый такой случай;

затем – в международные инстанции, которые периодически проводят и выдают статистику и оценки применения этого оружия.

Кстати, в США подтверждали, что Россия использует хлорпикрин против украинских военных. Издание WSJ писало, что Россия применяет против ВСУ запрещённый токсичный газ.