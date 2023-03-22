Снаряды с обедненным ураном испепеляют мощнейшую броню: что это такое и почему у россиян истерика

В скором времени Украина получит от Великобритании снаряды с урановым сердечником. Эти боеприпасы спровоцировали страшную истерику у россиян, ведь это верная смерть для их танков. Правда, никакой сенсации у этого оружия нет, оно активно применяется уже более 20 лет. Как нет угрозы для экологии, только для врагов.

Главным событием всего марта должен был стать государственный визит правителя Китая в Москву, однако судьба решила иначе и иронично и безжалостно запустила собственного "черного лебедя". 24 Канал объясняет, что такое снаряды с обедненным ураном и почему российская пропаганда заговорила о "ядерном ответе".

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Почему у россиян истерика из-за снарядов с обедненным ураном

21 марта журналисты обратили внимание на ответ заместителя министра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди лорду Хилтону о предоставлении вооружений Украине для защиты и отражения российской агрессии.

Чиновница доложила о предоставление двух эскадронов тяжелых танков Challenger 2, а также о боеприпасах к ним, а именно – снарядов с обедненным ураном (Баронесса Голди не назвала номенклатуру боеприпасов, но говорится о 120-миллиметровых снарядах L27A1 CHARM3 (CHallenger ARMament 3).

Три шокирующие россиян строки / Скриншот

Этот ответ мгновенно приобрел статус вирусного и привлек к себе внимание. Похоже, инициатором этого стали россияне, попытавшиеся разыграть "ядерную карту" и обвинить союзников Украины по антироссийской коалиции в чрезмерной эскалации.

Об урановых снарядах начали кричать и сравнивать с "грязной бомбой" российские пропагандисты во главе с Маргаритой Симоньян. Затем в бой пошла тяжелая артиллерия – министр обороны России Шойгу сказал что-то об одной из последних ступенек на пути к эскалации. Путин же на пресс-конференции с Си заявил, что его страна будет вынуждена реагировать на использование оружия с ядерной компонентой".

Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.

– Путин нервничает от новостей из Великобритании 21 марта 2022 года.

При этом россияне забыли сообщить, что использование снарядов с обедненным ураном не является чем-то неконвенциональным, их активно применяли в боевых действиях, например в Ираке. Боеприпасы такого типа не запрещены к применению международными документами..

Россия хвастается "ядерной компонентой" / Скриншот

Более того, в России на вооружении есть собственные снаряды "с ядерной компонентой". Такие разработки "советы" вели с 70-х годов прошлого века, есть они и сейчас на вооружении ВС России.



"Вольфрамовый" "Манго" 3БМ42 остается основным для России

Речь идет о российских снарядах "Свинец-1", некоторые из которых имеют выстрел 3БМ59, содержащий сердечник с обедненным ураном. Вполне возможно, что Россия уже использовала такие снаряды при вторжении в Украину (они входят в боекомплект танков Т-80БВМ, Т-90, а также Т-72Б3). Другое дело, что производство таких боеприпасов дорогостоящее и технологичное, а потому – проблемное для России, как в условиях санкций, так и из-за кривизны рук.



Выстрел 3ВБМ23 "Свинец-2" из БОПС 3БМ60

"Грязная бомба" от россиян:

Что известно о снарядах с обедненным ураном

Именно из-за последнего фактора россияне до сих пор не адаптировали свои танки под использование выстрелов "Свинец". Поэтому, вероятно, большинство российских машин, способных стрелять "ядерной компонентой", сгорели в начале вторжения где-то в Буче или под Тростянцем, как говорил неизвестный блогер из вирусного ролика – "огнем неугасимым".

Это бронебойные снаряды завышенной силы. Наличие обедненного урана позволяет пробивать мощную броню и уничтожить вражеский экипаж.

Характеристики L27A1 CHARM

калибр – 120 миллиметров

120 миллиметров выстрел – L16A1 CCC (Combustible Cartridge Case)

L16A1 CCC (Combustible Cartridge Case) скорость – 1650 метров в секунду (5400 футов/с)

1650 метров в секунду (5400 футов/с) на вооружении – с 1999 года

Принцип действия снарядов с обедненным ураном

Когда наконечник из обедненного урана пробивает защиту танка, он самозаостряется и выделяет пирофорную пыль с частицами урана.

При контакте с воздухом пыль самовозгорается и усиливает разрушающую силу L27A1 CHARM3.

После пробития брони направленная "струя" из огня и радиоактивной пыли дает индивидуальную дозу экипажа. Однако, вред будет только для врага – для внешней среды он минимален (все выгорит само по себе) и поддается дезактивации. Заявленные токсичность и канцерогенность здесь идут лишь в качестве бонуса, ведь после попадания L27A1 CHARM в танк у экипажа выжить шансов практически не будет.

Обеденный уран – не радиоактивный материал (хотя и считается токсичным и канцерогенным), а сверхпрочный металл, производимый из отходов процесса обогащения урана.Благодаря высокой плотности на уровне с вольфрамом и жесткости обедненный уран также используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams), бронебойных снарядах, а также в авиастроении.

Если этот снаряд попадает в цель, то наружная оболочка корпуса разрушается, а именно сердечник проникает в броню, тогда обедненный уран сжимается, нагревается и начинает гореть, разрывается сердечник. После этого взрыва и горения ничего не остается. Уровень радиации настолько минимален, что такие вещи не найдешь, если не знать, где именно искать. А эти заявления о радиоактивной опасности для экипажей, использующих снаряды с обедненным ураном, и для окружающей среды – это пропаганда. Россияне сами это используют спокойно,

– объясняет эксперт по танкам Николай Саламаха в комментарии BBC.

Есть ли угроза экологии?

Истерика российских пропагандистов по экологии – это тоже крокодиловы слезы. Для страны, которая сносит целые города, пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу и голод, шантажирует мир взрывами украинских АЭС, берёз заложников в Чернобыле и "воюет" в Рыжем лесу – это откровенное лицемерие.

Обедненный уран не имеет интенсивного радиоактивного фона (на 60% менее радиоактивен природного урана), его даже "не берут" современные дозиметры, имеющиеся в арсеналах химзащиты (от гранита в метро фон больше).

Единственная причина этой истерики – испуг и беспомощность, ведь у российских танков нет защиты от снарядов такого типа. Это однозначный нокаут – теперь российские военные после публичной истерики Путина и его приспешников как огня будут бояться украинских танков.