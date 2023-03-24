"Может, Уильям привез их в Польшу": в России пылает из-за снарядов с обедненным ураном
Источник:Sky News
Принц Уильям посетил Польшу. В России после этого началась истерика – мол, он привез снаряды с обедненным ураном.
Визит принца Уильяма в Польшу – "личная миссия" для королевской семьи. Там он встретился с президентом Анджеем Дудой.
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Принц Уильям встретился с Дудой
Принц Уильям и Дуда долго говорили об усилиях Польши по помощи Украине. Принц выразил свою признательность и подтвердил "глубокие отношения", существующие между Польшей и Великобританией.
Также он встретился с украинцами, вынужденными бежать от войны. Принц совершил личное пожертвование велосипедов и самокатов для детей, проживающих в одном из крупных варшавских центров для беженцев.
Кроме того, он нашел время, чтобы встретиться с молодыми украинцами, которые переехали в Польшу и продолжили свое обучение там. Одна из студенток рассказала, что визит члена королевской семьи стал важным напоминанием остальному миру о том, что страдания и боевые действия продолжаются.
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В России начало гореть
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, узнав о визите принца Уильяма, сделала странное конспирологическое заявление. Мол, он привез туда снаряды с обедненным ураном.
Захарова также утверждает, что визит принца Уильяма в Польшу "снимает сомнения" относительно причастности Великобритании и Польши к войне в Украине.
Интересно, привез ли Уильям Карлович снаряды с обедненным ураном своим войскам?
– написала она в своем телеграмме.
Великобритания пообещала предоставить эти бронебойные снаряды Украине. Такое решение возмутило Кремль, и там начали заявлять, что это "равнозначно ядерной эскалации в войне". Однако следует отметить, что снаряды с обедненным ураном, по международным стандартам, не имеют ничего общего с ядерным оружием.
Украина получит снаряды с обедненным ураном: главное
- Заместитель министра обороны Британии Анабель Голди сообщила, что Вооруженные Силы Украины получат боеприпасы к танкам Challenger 2, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
- Президент России Владимир Путин отреагировал на это истерическим заявлением о том, что "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Россия будет вынуждена реагировать, если "коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".
- Европейская медицинская комиссия провела соответствующее исследование влияния этих снарядов. Выводы свидетельствуют, что существенного влияния с отклонением от нормы на экологию, животных и людей в местах применения снарядов нет.