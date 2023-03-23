Как действуют снаряды с обедненным ураном: военный эксперт объяснил страх россиян

Великобритания вместе с танками Challenger 2 передает Украине снаряды с обедненным ураном. Они предназначены для пробития бронированных целей и разрушения фортификационных сооружений врага.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что чем больше таких снарядов получит Украина, тем успешнее будет контрнаступление.

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По его словам, вой, который подняли российские пропагандисты о радиационной опасности, является абсурдным. Эти снаряды используются во многих армиях мира и не являются ядерным оружием.

"Русские пропагандисты зацепились за слово "уран", мол, это повлечет за собой ядерное загрязнение, экологическую катастрофу. На самом деле снаряды содержат обедненный уран и их цель повышать бронебойность снаряда, чтобы проникать, расплавлять броню", – пояснил он.

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Мусиенко добавил, что уран используется в военной технике уже много лет. Броня танков Abrams содержит обедненный уран, повышающий устойчивость корпуса к ударам противника. У русских также есть снаряды с урановыми сердечниками.

Главное преимущество "урановых" снарядов

Военный эксперт объяснил, что глава преимущества этих снарядов в том, что они способны достаточно успешно уничтожать укрепления врага, которые могут быть оснащены мощной защитой из бетона или металлов.

"Они боятся, что это оружие окажется для них довольно уязвимым и будет уничтожать их военную технику, уничтожать оборонные сооружения, которые враг активно возводил за предыдущие месяцы, готовясь противодействовать украинскому контрнаступлению. Именно поэтому поднялся такой вой и посыпались фейки о ядерной зиме", – подытожил он.

По словам Мусиенко, россияне, применяя фосфорные бомбы против наших военных и мирных людей, наносят еще больший вред экологии. Нам не нужно обращать на них внимание и, чем больше мы получим таких снарядов, тем успешнее будет наше контрнаступление.

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