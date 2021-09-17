СНБО введет санкции против организаторов российских "выборов" и из-за отравления Навального
Источник:24 канал
На заседании Совбеза 17 сентября приняли новый пакет персональных санкций. Более 80 человек попали в санкционный список из-за выборов в Госдуму на оккупированных территориях.
Еще 7 человек оказались в санкционном списке из-за отравления Алексея Навального. Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Вопрос санкций из-за выборов в Госдуму
Одним из ключевых вопросов на этом СНБО была ситуация в оккупированных Крыму и Донбассе из-за так называемых выборов в Госдуму.
Мы уверены, что на этих территориях не имеет права Россия проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели, они будут под санкциями нашей страны,
– сказал Данилов.
На кого наложила санкции СНБО из-за выборов в Госдуму
- 53 члена территориальный избирательных комиссий
- 33 кандидатов в Госдуму.
Данилов подчеркнул: Это те лица, которые уже установили, впрочем выявление нарушителей продолжается. Он добавил, что иностранцы, которые, участвуют в этой избирательной кампании, могут тоже попасть под ограничения.Важно! МИД Украины призывает мировое сообщество усилить санкции против России из-за выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Дипломаты отмечают, что эти выборы являются нелегитимными.
Санкции из-за отравление Навального
Отдельно Алексей Данилов подчеркнул: на этом заседании под санкции попали 7 сотрудников ФСБ. Как установило ведомство, они непосредственно имели отношение к организации отравления Алексея Навального.
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- США 20 августа 2021 года ввели новые санкции против России из-за оппозиционера Навального.
- Экономические санкции ввели против 9 граждан России, а также Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной медицины. Под санкциями оказались офицеры ФСБ и специалист по химическому оружию.
- В тот же день ограничения наложила Великобритания. Она ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ, которых связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Имена этих людей фигурировали в расследовании The Insider и Bellingcat.
- В МИД Украины тогда заверили, что поддерживают дополнительные ограничительные меры против России. Впрочем, собственных санкций Украина тогда не ввела.
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- США 20 серпня 2021 ввели нові санкції проти Росії через опозиціонера Навального.
- Економічні санкції запровадили проти 9 громадян Росії, а також Інституту криміналістики ФСБ та Інституту експериментальної медицини. Під санкціями опинились офіцери ФСБ та спеціаліст з хімічної зброї.
- Того ж дня обмеження наклала Велика Британія. Вона ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ, яких пов'язують з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Імена цих людей фігурували у розслідуванні The Insider і Bellingcat.
- У МЗС України тоді запевнили, що підтримують додаткові обмежувальні заходи проти Росії. Втім, власних санкцій Україна тоді не ввела.