СНБО введет санкции против организаторов российских "выборов" и из-за отравления Навального

На заседании Совбеза 17 сентября приняли новый пакет персональных санкций. Более 80 человек попали в санкционный список из-за выборов в Госдуму на оккупированных территориях.

Еще 7 человек оказались в санкционном списке из-за отравления Алексея Навального. Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Вопрос санкций из-за выборов в Госдуму

Одним из ключевых вопросов на этом СНБО была ситуация в оккупированных Крыму и Донбассе из-за так называемых выборов в Госдуму.

Мы уверены, что на этих территориях не имеет права Россия проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели, они будут под санкциями нашей страны,

– сказал Данилов.

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53 члена территориальный избирательных комиссий

33 кандидатов в Госдуму.

Данилов подчеркнул: Это те лица, которые уже установили, впрочем выявление нарушителей продолжается. Он добавил, что иностранцы, которые, участвуют в этой избирательной кампании, могут тоже попасть под ограничения.

Санкции из-за отравление Навального

МИД Украины призывает мировое сообщество усилить санкции против России из-за выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Дипломаты отмечают, что эти выборы являются нелегитимными.

Отдельно Алексей Данилов подчеркнул: на этом заседании под санкции попали 7 сотрудников ФСБ. Как установило ведомство, они непосредственно имели отношение к организации отравления Алексея Навального.

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Санкции из-за отравления Навального: что стоит знать

США 20 августа 2021 года ввели новые санкции против России из-за оппозиционера Навального.

Экономические санкции ввели против 9 граждан России, а также Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной медицины. Под санкциями оказались офицеры ФСБ и специалист по химическому оружию.

В тот же день ограничения наложила Великобритания. Она ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ, которых связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Имена этих людей фигурировали в расследовании The Insider и Bellingcat.

В МИД Украины тогда заверили, что поддерживают дополнительные ограничительные меры против России. Впрочем, собственных санкций Украина тогда не ввела.

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