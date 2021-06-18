Украина ввела санкции против главы "Ростеха" Чемезова и российского бизнесмена Шелкова

СНБО во время заседания 18 июня ввел санкции против Сергея Чемезова – директора российской госкорпорации "Ростех". Кроме того, в санкционный список попал также российский бизнесмен Михаил Шелков.
По данным Forbes, Шелков владеет металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", которая входит в состав "Ростеха". Эта корпорация занимается изготовлением титана.
Заметьте Фирташ и Фукс – под максимальными санкциями: какие еще решения принял СНБО
Владимир Зеленский отметил, что решение относительно санкций против Шелкова и Чемезова приняли соответственно по предложению Службы безопасности Украины.
Решение СНБО украинский лидер прокомментировал словами "наводим порядок". Кроме того, Зеленский пожелал народу хороших выходных.Заметьте! "Ростех" – это российская государственная корпорация. Ее основали в 2007 году. Целью "Ростеха" является содействие разработке, производству и экспорту промышленной продукции гражданского и военного назначения. Всего к ней относятся 700 организаций.
Заседание СНБО 18 июня: главное
- Во время заседания 18 июня СНБО ввел санкции в отношении украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Причиной стало участие олигарха в титановом бизнесе. В частности, он причастен к поставкам сырья на военные предприятия России.
- Кроме того, под санкции попал российский бизнесмен Павел Фукс. Причина – кейс компании "Голден Деррик", который касается незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Также СНБО утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.