Снег на голову, лед под ногами: в Киеве выпало огромное количество осадков
Источник:КГВА
Утром 14 декабря в столице сильно заснежило, а на дорогах образовался гололед. Местные власти призывают киевлян к осторожному передвижению по улицам города.
В Киеве снова можно лепить снежных баб, а по улицам кататься на коньках. В столицу пришла метель.
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Непогода в Киеве
Утром в Киеве – мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега. Столбик термометра показывает 2 градуса мороза.
Из-за большого количества осадков в городе работает специальная техника. Она расчищает дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега.
В Киеве случилось ненастье: видео Телеканал Киев
В общей сложности для ликвидации последствий непогоды задействовали почти 400 единиц спецтехники и 4 000 человек.
Просим всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по улицам города. Просьба к водителям частного автотранспорта – не парковать автомобили по обе стороны дорог – не мешайте работать спецтехнике,
– говорится в обращении КГВА к киевлянам.
Также сети публикуют кадры, как жители города в такую непогоду идут на работу пешком. Утром в столице объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Общественный транспорт остановился, и люди, которые должны были воспользоваться наземным маршрутом Демиевская – Лыбедская, были вынуждены добираться на работу пешком.
В непогоду пешком на работу / Фото Телеканал Киев
В Киеве закрыли 6 станций метро для движения поездов: что известно
- 8 декабря в столице закрыли движение поездов метро от "Теремков" до "Демиевской".
- В КГГА говорят, что это вынужденный шаг из-за необходимости ремонта тоннеля между станциями "Лыбедская" и "Демиевская".
- Ремонт тоннеля может затянуться на полгода.
- До этого времени шесть станций будут работать исключительно как укрытие. Это "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".
- Между тем, прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей столичного метрополитена.
- 13 декабря прошли обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА.