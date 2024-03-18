В каких областях будет идти снег следующие несколько суток

В Украину снова пришло похолодание. Впрочем, уже не во все области. Кроме ночных морозов также дальше будет снег.

В каких областях будут осадки, чем будет удивлять погода в ближайшие трое суток, в частности, 19 – 21 марта, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Чего ждать, передает 24 Канал.

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Где снова будет идти снег

"19 – 20 марта в Украине, 21 марта в южной части и центральных областях небольшие и умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ночью 19 марта в западных областях преимущественно снег", – отметили синоптики.

Добавили, что на дорогах западных областей местами гололедица.

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Погода на 19 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Также ночью и утром вторника в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму, 20 – 21 марта в западных и южных областях местами будет туман.

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Кстати, ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза (в Крыму 0 – 6 тепла).

Днем 3 – 9 градусов тепла, на Юго-Востоке, 21 марта в большинстве областей 6 – 12 тепла. Только 19 марта в западных областях ночью еще 0 – 5 градусов мороза, днем 1 – 6 тепла.

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Ориентировочный прогноз погоды на 21 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

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Заметим, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в марте предполагается в пределах 1 – 7 градусов тепла. Это на 1 – 2 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 60 миллиметров, в Карпатах местами 71 – 107. Однако, это в пределах нормы.