В яких областях будуть опади, чим дивуватиме погода в найближчі три доби, зокрема, 19 – 21 березня, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Чого чекати, передає 24 Канал.

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Де знову йтиме сніг

"19 – 20 березня в Україні, 21 березня у південній частині та центральних областях невеликі та помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Вночі 19 березня у західних областях переважно сніг", – зазначили синоптики.

Додали, що на дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

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Погода на 19 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Також вночі та вранці вівторка в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму, 20 –21 березня у західних і південних областях подекуди буде туман.

Вітер в Україні південно-східний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. До речі, вночі від 3 градусів тепла до 2 морозу (у Криму 0 – 6 тепла).

Вдень 3 – 9 градусів тепла, на Південному Сході, 21 березня в більшості областей 6 – 12 тепла. Тільки 19 березня в західних областях вночі ще 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 тепла.

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Орієнтовний прогноз погоди на 21 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Зауважимо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря в березні передбачається в межах 1 – 7 градусів тепла. Це на 1 – 2 градуси вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 60 міліметрів, у Карпатах подекуди 71 – 107. Однак, це в межах норми.