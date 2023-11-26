Снежные заносы, шквальные ветры и аварии: последствия непогоды, накрывшей Украину

Украину 26 ноября посетила настоящая зимняя непогода, принесшая с собой не только хороший снег, но и сопутствующие проблемы. Местные власти некоторых регионов сообщают о трудностях в движении транспорта, авариях, обесточении и опасности для детей.

Ухудшение погодных условий зафиксировано в южной части и в центре. Снег, вьюга, гололедица и мощные порывы ветра бушуют в отдельных регионах. На вечер 26 ноября снег, ледяные дожди и сильный ветер будут фиксироваться в большей части областей. Информацию об убытках и проблемах, принесших ноябрьское ненастье – собрал 24 Канал.

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Трудная ситуация в Одесской области и в других регионах

Самая тяжелая ситуация в Одесской области. Там мощный ураган повалил деревья, оставил граждан без электро- и водоснабжения, перекрыто движение на некоторых автомобильных дорогах общего значения, есть проблемы с мобильной связью.

Также перекрыто движение транспорта на трассах М-15 Одесса – Рени. Там перевернулся грузовик с зерном, а также на подъеме застряли автомобили – пробка на дороге стала значительно больше. Кроме этого невозможен проезд по дороге М-28 Одесса – Южный. Информацию о возобновлении движения сообщат позже. На трассе М05 Киев – Одесса есть участки, заблокированные грузовиками на подъем, проезд возможен только легковым транспортом.

В Одессе из-за сложных погодных условий временно приостанавливают работу больших районных котельных. Власти сообщили, что это поможет предотвратить дальнейшие аварийные ситуации.

После восстановления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения будет сразу перезапущен,

– заверили в городском совете.

Работы по восстановлению электроэнергии к бытовым пользователям продолжаются. В настоящее время ДТЭК удалось заживить 25 тысяч домов в 138 населенных пунктах. Бригады ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций.

Как сообщили в ГСЧС, они совершили 59 выездов. Из сугробов продолжают до сих пор освобождать автомобили – по состоянию на 16:37 был спасен 121 автомобиль, из них 5 автобусов и 5 машин скорой помощи.

Спасатели продолжают вытаскивать из сугробов автомобили / ГСЧС, Нацполиция

Как сообщили в МВД, сейчас больше всего снега выпало на юге области, там высота переметов кое-где достигает 70 сантиметров. Начинает засыпать и север. В результате непогоды водители вылетают из проезжей части, застревают в кюветах, на обочинах и склонах.

Водители застревают на дорогах из-за мощного снега: смотрите видео

Также возникли проблемы и в Кировоградском районе. На дороге М-30 возле села Большая Виска Новоукраинского района движение транспорта усложнено в обоих направлениях. Причиной тому стал съезд грузовика с дороги.

В Кировоградской области грузовик сошел с дороги: смотрите видео

Обесточение в областях

Всего по Украине обесточено около 400 населенных пунктов в 10 областях: 35 в Николаевской, 30 – в Кировоградской, 22 – в Киевской, 20 – в Полтавской, 18 – в Черкасской, девять – в Черниговской, восемь – в Днепропетровской, шесть в Донецкой и четыре в Сумской.

В Одесской области без электричества осталось 278 населенных пунктов. В городе Одесса местами отсутствуют электро- и водоснабжение. Около 100 бригад работают над восстановлением всех услуг. На время почти во всех жилых домах областного центра исчезло электроснабжение, а также наружное освещение. Также в городе перестал работать электротранспорт.

Мощный снегопад прошелся по Одесской области: смотрите видео

В частности, Укрэнерго даже показали кадры сломанной непогоды в Одесской области металлической опоры линии электропередачи. Там добавили, что распределительные сети облэнерго также повреждены. На возобновление энергоснабжения понадобится больше времени, ведь это труднее, чем в теплое время года.

Ветер повредил линию электропередач в Одессе / Укрэнерго

Мощный шторм в Крыму

Также ненастье пришло и в Крым – там сообщают, что в море уже начал бушевать мощный шторм. Так, высота волн может достигать высоты трехэтажного дома, то есть от 6 до 8 метров в высоту.

Шторм в Крыму уже начинается: смотрите видео

Сила ветра будет составлять от 7 по шкале Бофорта. В частности, там 14 баллов отмечают как максимальное значение и определяют как "абсолютный шторм". Уже сейчас сильный ветер срывает крыши с домов и вырывает деревья с корнями.

По Севастополю уже гуляет ветер: смотрите видео

Школы идут на дистанционку

Местные власти Одесской области сообщают, что в результате прогнозируемого ухудшения погодных условий в понедельник, 27 ноября, учебные заведения будут работать в дистанционном режиме.

Пока на день, однако в случае продолжения усложнения погоды дистанционное обучение может быть продлено. Так что о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно,

– сообщили в Одесской ОГА.

Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Власти призывают без лишней надобности и сопровождения не отпускать детей на улицу.

Подобное решение было принято и в Киевской области . Школы будут работать в дистанционном режиме, однако детсады своего графика не будут менять. По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено. Поэтому власти призывают не выходить из дома без излишней необходимости.

Кроме этого, онлайн-обучение планируют ввести и в Кировоградской области. Соответствующее письмо от департамента образования и науки ОВА готовится. Руководителям районов, общин, начальникам управлений и отделов образования поставлено в известность о рекомендации.

Какой будет погода в понедельник

Улучшения погодных условий в понедельник, 27 ноября, ожидать не стоит. Спасатели предупреждают о порывах ветра скоростью 17 – 22 метра в секунду (І уровень опасности, желтый). Ночью и утром по всей Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, они будут усиливаться до 25 – 30 метров в секунду, возникнут метели (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируется значительный снег (I уровень опасности, желтый), в Черниговской, Сумской и Черкасской областях осадки будут сильнее, будут возникать снежные заносы (II уровень опасности, оранжевый). На дорогах всей страны гололедица (І уровень опасности, желтый).

Железная дорога добавила новые места

Укрзализныця сообщает, что подготовилось к ухудшению погодных условий – к сильным снегопадам, гололедице и шквальному ветру. Компания советует не рисковать с автотранспортом и выбирать для поездок поезд. Поэтому она добавила новые места на маршрутах.

Добавляем места на поезда из замеченной Одессы, едем по графику, готовые к снегоборьбе,

– отметили в пресс-службе Укрзализныци.