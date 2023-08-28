Ударила девочку, потому что та не хотела играть с сыном: в Ивано-Франковске наказали "хорошую" мать

Мать решила своеобразным способом вступиться за своего ребенка – избила чужого. Суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления.

Мать "проучила" девочку за оскорбление ее сына. Ивано-Франковский городской суд назначил женщине наказание в размере 850 гривен штрафа.

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"Месть" за сына

Инцидент произошел 29 июля после обеда. Потерпевшая девочка играла с другими детьми на детской площадке, когда к ней подошел мальчик. Он принялся оскорблять девочку. Та в свою очередь заявила, что не хочет с ним играть.

После этого в конфликт вмешалась мать маленького "грубияна" – она подошла и ударила девочку рукой по голове. От удара ребенок упал.

Медики не обнаружили у пострадавшей телесных повреждений, впрочем на мать таки составили протокол по факту умышленного нанесения удара, который не нанес телесных повреждений. Обвиняемая свою вину признала.

Кстати, сколько лет детям – участникам спора – неизвестно. В приговоре суда указано только то, что оба – малолетние, то есть они младше 14 лет.

"Горе-мать"

Женщина не впервые предстает перед судом. Она уже успела "прославиться" пренебрежением родительскими обязанностями и мелким хулиганством. Так, в частности, в 2021 году она получила устное предупреждение от суда. Тогда ее сын сломал мобильный телефон и находился на улице без взрослых.

Как-то на "примерную" мать открыли дело за то, что она придиралась к прохожим и материлась. Однако по истечении срока давности инцидента женщина осталась без наказания.

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