Снимки, которые пронимают до мурашек: топ-10 трогательных фото 24 канала за 2021 год

В 2021 году было много важных событий, которые заставляли украинцев радоваться, гордиться, переживать и помнить. История, спорт, войско, традиции – знаковые для Украины мгновения удалось запечатлеть на трогательных фото 24 канала.

Наш фотограф Валентина Полищук сняла на камеру события, которые сделали 2021 год особенным. Предлагаем просмотреть десятку самых трогательных фото 24 канала.

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День ВСУ

Украинцы 6 декабря отмечали 30-летие Вооруженных сил. В тот зимний день торжества прошли сразу в 6 местах по всей стране: Харькове, Одессе, Краматорске, селе Озерное на Житомирщине, Львове и Киеве.

Все восхищенно наблюдали за войском, которым гордятся и восхищаются – пехотой, танкистами, ракетчиками, артиллеристами, спецназовцами, военной разведкой, десантниками, кибервойсками и многими другими.



Кадр из празднования 30-летия ВСУ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Стена Плача в Бабьем Яру

На территории мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" появилась Кристаллическая стена плача всемирно известной художницы Марины Абрамович. Она символизирует память, боль, а также жизнь и смерть. Ее длина достигает 40 метров, а высота – 3 метров. В инсталляции использовали украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии.

6 октября, в День памяти жертв трагедии в Бабьем Яру, украинцы уходили с церемонии открытия стены молча, пытаясь постичь масштабы ужасной трагедии.



Кристаллическая стена плача в Бабьем Яру / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Рождение "Да Винчи"

Знаковое событие случилось в Украине 1 декабря: в сессионном зале Верховной Рады президент вручил бойцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло ("Да Винчи") высшую награду – звание Герой Украины. Это стало символом признания добровольцев государством.

На войне парень с 18 лет. В 2014 году его назначили командиром отделения, затем взвода, а в 2015 году он стал командиром роты – самым молодым среди добробатов за всю войну.



Дмитрий Коцюбайло стал Героем Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чествование военными памяти жертв Голодомора

Традиционно в четвертую субботу ноября украинцы чтили память жертв голодоморов. Тысячи взрослых и детей пришли 27 ноября на территорию музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине", среди них были и украинские защитники.

Люди приносили зажженные лампадки, цветы, колоски пшеницы и сладости. Они зажигали свечи и молились. Потому что все, в чем теперь нуждаются те, кого жестоко и цинично убила советская власть, это память и молитва.



Украинские военные чтят память жертв Голодомора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Военный на День ВСУ

Об украинской армии можно и нужно говорить много. Ведь это невероятные парни и девушки, мужчины и женщины, которые защищают нашу землю на востоке. А еще вдохновляют своими улыбками и позитивным зарядом на веру в светлое будущее.



Украинский военный в День ВСУ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Годовщина смерти Екатерины Гандзюк

4 ноября прошло 3 года со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Украинцы почтили ее память – в больших городах возложили цветы и зажгли лампадки.

Люди помнят то, что произошло и при каждом случае будут напоминать об этом, потому что полицейский произвол существует поныне и касается каждого. Украинцы ждут и верят, что наказание настигнет виновников. А до тех пор борьба за правду будет продолжаться.



Украинцы почтили память Гандзюк / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Акция в поддержку пленных

Родные украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях и в России, 12 октября устроили акцию "Украина, мы есть!". Они напомнили, что украинские пленные находятся в ужасных условиях, над ними издеваются, их унижают и делают это лишь потому, что они украинцы.

Семьи, друзья и близкие ждут их из плена. В то же время Россия делает все, чтобы обмен пленными затянуть. К сожалению, его не удалось провести в 2021 году, как надеялась украинская сторона. Но верим, что 2022 год поможет пленных и их родных снова объединиться.



Родные пленных на акции в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

День Достоинства и свободы

Украинцы 21 ноября отметили День Достоинства и Свободы. Это день, который считают началом двух знаковых в новейшей истории событий Оранжевой революции и Революции Достоинства. Этот праздник является проявлением мужества и жажды воли нашего народа. А еще свидетельствует о невероятной силе украинцев, когда они объединяются.

В этот день со грустью в душе вспоминали и Героев Небесной Сотни – людей, которые боролись за родную землю, лучшую жизнь на ней.



День Достоинства и свободы в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 канал Возвращение паралимпийцев из Токио Украина гордится своими спортсменами. Но не меньшую гордость вызывают и победы паралимпийцев – людей, которые могли сдаться и "как-то жить". Однако они выбрали путь борьбы, не только на соревнованиях, в том числе и международных, но и ежедневных поединков с собой. Паралимпиада-2020 проходила в Токио и завершилась 5 сентября. После этого украинские спортсмены начали возвращаться домой. Везли они с собой аж 98 медалей. Паралимпийцев встречали с гордостью и слезами на глазах.