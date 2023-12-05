Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш отметил существенную разницу в риторике до выборов и после них у политиков, ведь им необходимо создавать правительства и находить партнеров. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что глава МИД Латвии думает о Словакии

Кришьянис Кариньш заявил, что Рига наблюдает изменения в словацком правительстве. Он предположил, что курс этого государства изменится.

Я очень внимательно слушал своего словацкого коллегу (Юрая Бланара – 24 Канал) последние два дня. Поддержка Украины остается неизменной, и словацкая военная промышленность продолжит производить оружие, которое будет направлено в Украину. Следовательно, ситуация не меняется,

– сказал министр иностранных дел Латвии.

Что Кариньш думает о Нидерландах

Глава МИД Латвии также прокомментировал результаты выборов в Нидерландах.

Я думаю, что это не скорый, а длительный процесс. Пока неизвестно, какую коалицию удастся сформировать. Но очевидно, что это будет коалиция. Впрочем, я не вижу шансов, что кто-то изменит внешнюю политику, даже если одна отдельная партия захочет этого,

– заявил он.

Как пояснил Кариньш, даже если такая политическая сила предъявит свои требования, ей следует пойти на компромисс и отступить от своих позиций, чтобы стать частью правительства. Ведь в Нидерландах смена правительственной политики в отношении Украины не имеет широкой поддержки. По словам министра, он просто не видит такого сценария.

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