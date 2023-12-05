Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш вказав на суттєву різницю у риториці до виборів та після них у політиків, адже їм необхідно створювати уряди та знаходити партнерів. Про це інформує 24 Канал.
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Що голова МЗС Латвії думає про Словаччину
Кріш'яніс Каріньш заявив, що Рига спостерігає зміни у словацькому уряді. Він припустив, що курс цієї держави зміниться.
Я дуже уважно слухав свого словацького колегу (Юрая Бланара – 24 Канал) протягом останніх двох днів. Підтримка України залишається незмінною, і словацька військова промисловість продовжить виробляти зброю, яка буде направлена в Україну. Отже, ситуація не змінюється,
– сказав міністр закордонних справ Латвії.
Що Каріньш думає про Нідерланди
Голова МЗС Латвії також прокоментував результати виборів у Нідерландах.
Я думаю, що це не швидкий, а тривалий процес. Наразі невідомо, яку коаліцію вдасться сформувати. Але очевидно, що це буде коаліція. Втім, я не бачу шансів, що хтось змінить зовнішню політику, навіть якщо одна окрема партія захоче цього,
– заявив він.
Як пояснив Каріньш, навіть якщо така політична сила висуне свої вимоги, їй слід буде піти на компроміс та відступити від своїх позицій, щоб стати частиною уряду. Адже у Нідерландах зміна урядової політики щодо України немає широкої підтримки. За словами міністра, він просто не бачить такого сценарію.
Що кажуть експерти про допомогу Україні
- Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з 24 Каналом прокоментував поточну ситуацію на фронті. За його словами, те, коли саме Сили оборони зможуть знову піти в активний наступ, залежить не тільки від ресурсів нашого ОПК, а й від готовності західних партнерів передати всю необхідну військово-технічну допомогу ЗСУ.
- Раніше колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснював, чому допомога Україні надається поетапно та в обмеженій кількості. За його словами, Захід поки що не діє активно та не викладається на всі 100%, бо не відчуває стратегічної загрози для себе з боку Росії.
- Нагадаємо, колишній співробітник СБУ Іван Ступак виступив за те, щоб західні партнери передавали Україні більше снарядів калібру 155 міліметрів, які є критично важливими. Як певну альтернативу він запропонував використовувати відносно недорогі FPV-дрони, однак зауважив, що БпЛА не зможуть повністю замінити ці боєприпаси.