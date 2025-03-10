Снижение мобилизационного возраста: будут ли призывать с 21 года

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время существуют ограничения по возрасту тех, кого можно призывать на службу.

По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, нужно ставить вопрос не только "кого можно мобилизовать", но и "кто сможет профинансировать работу этих людей". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости. Live".

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Планируют ли снизить призывной возраст

В то же время в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст до 21 года. Продолжаются обсуждения экономического бронирования.

Есть соответствующая реакция представителей отраслевого комитета Верховной Рады, снизить верхнюю планку до 50 лет, и снизить с 25 ниже, нет таких предложений,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! Время от времени появляется информация якобы о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это неоднократно отрицали.

Он пояснил, что нужны также и социальные выплаты, и зарплата, и амуниция. Подоляк очертил, что на одного военнослужащего надо иметь 5 человек, которые платят налоги.

В то же время экономическое бронирование – это сложный вопрос, потому что это вопрос справедливости как таковой.