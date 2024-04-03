Снижение призывного возраста: в ISW ответили, поможет ли это ВСУ

Военные аналитики отмечают, что снижение мобилизационного возраста становится одной из многочисленных мер, которые Украина рассматривает для укрепления своего аппарата генерации военных сил. Впрочем, возникает необходимость в обеспечении всех мобилизованных военнослужащих соответствующим оружием.

Напомним, что вчера, 3 апреля, Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. В то же время в Институте изучения войны отмечают, что такое решение поможет ВСУ, но чтобы должным образом вооружить всех мобилизованных военнослужащих нужна западная помощь.

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Украине нужна помощь Запада

Военные аналитики отметили, что снижение мобилизационного возраста является одной из мер, которые Украина принимает для создания устойчивого механизма мобилизации войск.

Однако успешная реализация этой меры предусматривает обеспечение всех мобилизованных военнослужащих необходимым оружием. Длительные дебаты в США относительно военной помощи Украине и возможные задержки в предоставлении западной поддержки могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить военные подразделения и сформировать новые.

Согласно оценкам ISW, материальная поддержка от Запада остается критически важным фактором для укрепления боевой готовности украинской армии и ее способности восстанавливать и развивать свои боевые мощности.

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