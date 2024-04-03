Снижение призывного возраста до 25 лет: что это значит для украинцев

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Теперь мужчины будут приобретать статус военнообязанных в 25 лет, а не в 27, как было раньше. То есть их могут мобилизовать, передает 24 Канал.

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Изменения инициировали ВСУ и Минобороны

Некоторые положения закона касаются срочной службы, которую заменит базовая военная подготовка с принятием нового закона о мобилизации. К слову, работа над ним продолжается до сих пор.

Положение о снижении призывного возраста вступает в силу со следующего дня его опубликования. Верховная Рада приняла его еще в мае 2023 года, но документ не подписывал президент из-за того, что этот вопрос был чувствительным для общества.

Изменения инициировали Минобороны и Вооруженные силы.

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