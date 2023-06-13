Снова пришел "хлопок": в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы
Во временно оккупированном Луганске днем 13 июня прогремели сильные взрывы. Очевидцы сообщают, что над городом поднялся огромный столб дыма.
Кроме этого, в Луганске якобы работает ПВО оккупантов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.
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В Луганске жалуются на взрывы
Местные жители Луганска утверждают, что в городе прогремели несколько взрывов. После этого на месте прилета поднялся чёрный дым.
В Луганске произошел взрыв: смотрите видео
В сети очевидцы также подчеркнули, что "хлопок" был довольно громким. В местных телеграм-каналах рассказывали о взрывах сразу в нескольких районах города.
Жители Луганска жалуются на "хлопок"/ Фото из российских телеграм-каналов
В настоящее время оккупанты не сообщали о количестве пострадавших в результате взрыва. К тому же, пропагандисты не отмечали, есть ли разрушение или повреждение зданий в оккупированном городе.
После взрыва в Луганске поднялся столб дыма: смотрите видео
По предварительным данным, взрыв произошел на одной из военных баз российских захватчиков. Несмотря на это, сейчас неизвестно, в какой части Луганска располагалась эта база.
В оккупированный Луганск уже не впервые приходит "хлопок"
- Один из последних взрывов в оккупированном Луганске был 15 мая. Тогда россияне сообщали о пожаре и столбе дыма на территории бывшего авиационного училища штурманов, где размещались их войска.
- Несколькими днями ранее российские пропагандисты рассказывали, что взрывы раздавались в военкомате города. Над городом также навис черный столб дыма.
- Также "хлопок" цвел и на территории якобы старого здания "Луганской академии внутренних дел" в центре города. Там с 2015 года размещались военные незаконных вооруженных формирований.
- Ранее, 12 мая во временно оккупированном Луганске прогремели 2 взрыва якобы на территории местного завода. Также российские "военкоры" заявили, что одна из ракет прилетела по местному нефтехранилищу.