Снова угроза на Тернопольщине: второй раз за ночь в регионе раздавались взрывы
В ночь на 14 мая воздушную тревогу объявили во всех украинских областях из-за угрозы ракетного удара со стратегической авиации России. Приблизительно в 5 утра в Тернопольской области прогремели взрывы.
Эту информацию подтвердил глава Областной военной администрации Владимир Труш. Он призвал людей быть в укрытиях и не публиковать фото или видео из региона.
Здесь самое важное Опасность с воздуха: вторая масштабная тревога за ночь в Украине
Тернополь атаковали второй раз за ночь
Глава Тернопольской ОВ Владимир Труш сообщил в телеграме, что в области раздался взрыв.
В Тернопольской области слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления. Держимся!
– подчеркнул он.
В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил в соцсетях, что "ПВО работает по целям".
Обратим внимание, что этой ночью Тернопольская область уже подвергалась атаке врага. Местные жители услышали взрывы вечером субботы, 13 мая, около 22:30. До этого мониторинговые группы информировали, что россияне запустили дроны в сторону этой и Ивано-Франковской областей.
В 23:19 глава ОВА Труш предупредил, что возможны новые атаки на Тернопольскую область. Между тем, российские пропагандисты пытались выдать взрывы в Иране за прилет в Тернополе, распространяя бессмысленный фейк с помощью старого видео.
Ночь на 13 мая также была полна тревог и взрывов
В ночь на 13 мая в Украине была объявлена воздушная тревога из-за вероятности воздушного нападения противника. Оккупанты совершили серию атак беспилотников, нанеся ущерб нескольким регионам.
Наиболее пострадала Хмельницкая область, где от взрывной волны потерпели учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты и жилые дома. Так же и в Николаеве – от, вероятно, наземного оружия повреждены две многоэтажки и хлебокомбинат. А в Киевской области сбитый дрон повредил частный дом, в результате чего возник пожар.
Запад Украины, как видим, ночью 14 мая снова оказался в центре внимания врага. Сообщений о последствиях новой атаки ожидаем от власти спустя некоторое время.