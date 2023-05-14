Снова угроза на Тернопольщине: второй раз за ночь в регионе раздавались взрывы

В ночь на 14 мая воздушную тревогу объявили во всех украинских областях из-за угрозы ракетного удара со стратегической авиации России. Приблизительно в 5 утра в Тернопольской области прогремели взрывы.

Эту информацию подтвердил глава Областной военной администрации Владимир Труш. Он призвал людей быть в укрытиях и не публиковать фото или видео из региона.

Здесь самое важное Опасность с воздуха: вторая масштабная тревога за ночь в Украине

Тернополь атаковали второй раз за ночь

Глава Тернопольской ОВ Владимир Труш сообщил в телеграме, что в области раздался взрыв.

В Тернопольской области слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления. Держимся!

– подчеркнул он.

В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил в соцсетях, что "ПВО работает по целям".

Обратим внимание, что этой ночью Тернопольская область уже подвергалась атаке врага. Местные жители услышали взрывы вечером субботы, 13 мая, около 22:30. До этого мониторинговые группы информировали, что россияне запустили дроны в сторону этой и Ивано-Франковской областей.

В 23:19 глава ОВА Труш предупредил, что возможны новые атаки на Тернопольскую область. Между тем, российские пропагандисты пытались выдать взрывы в Иране за прилет в Тернополе, распространяя бессмысленный фейк с помощью старого видео.

Ночь на 13 мая также была полна тревог и взрывов

В ночь на 13 мая в Украине была объявлена воздушная тревога из-за вероятности воздушного нападения противника. Оккупанты совершили серию атак беспилотников, нанеся ущерб нескольким регионам.

Наиболее пострадала Хмельницкая область, где от взрывной волны потерпели учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты и жилые дома. Так же и в Николаеве – от, вероятно, наземного оружия повреждены две многоэтажки и хлебокомбинат. А в Киевской области сбитый дрон повредил частный дом, в результате чего возник пожар.

Запад Украины, как видим, ночью 14 мая снова оказался в центре внимания врага. Сообщений о последствиях новой атаки ожидаем от власти спустя некоторое время.