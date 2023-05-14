Цю інформацію підтвердив очільник Обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він закликав людей бути в укриттях та не публікувати фото чи відео з регіону.

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Тернопіль атакували вдруге за ніч

Глава Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив у телеграмі, що в області пролунав вибух.

На Тернопільщині чути звуки вибухів. Будьте в укриттях. Не публікуйте фото відео і не коментуйте напрямків. Тримаймось!

– наголосив він.

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив у соцмережах, що "ППО працює по цілях".

Звернімо увагу, що цієї ночі Тернопільська область вже зазнавала атаки ворога. Місцеві жителі почули вибухи увечері суботи, 13 травня, близько 22:30. Перед тим моніторингові групи інформували, що росіяни запустили дрони у бік цієї та Івано-Франківської областей.

О 23:19 очільник ОВА Труш попередив, що можливі нові атаки на Тернопільщину. Тим часом російські пропагандисти намагалися видати вибухи в Ірані за приліт у Тернополі, поширюючи безглуздий фейк за допомогою старого відео.